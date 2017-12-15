مهند عسيري.. هداف مخضرم يعود إلى هز الشباك

المواطن - مروة نبيل

عقب فترة من المعاناة من التذبذب في المستوى وعدم هز الشباك، استعاد نجم النادي الأهلي مهند عسيري، ذاكرة التهديف مُجددًا مع الراقي، بعدما سجل ثنائية في مرمى الاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري المحترفين السعودي.

وظهر مهند عسيري بمستوى متواضع خلال مباريات النادي الأهلي هذا الموسم، كما أنه لم يتمكن من تسجيل أي أهداف؛ ما ساهم في زيادة الانتقادات الحادة الموجهة له خلال الفترة الماضية، إلا أنه عاد لهز شباك المنافسين مُجددًا وقدم أداءً قويًّا استحق عليه الإشادة.

وشارك مهند عسيري مع النادي الأهلي في 3 مباريات من قبل خلال منافسات دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، ولكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف، وبعد هدفيه في مرمى الاتفاق، وصل رصيده إلى 53 هدفًا في المسابقة المحلية.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يُسجل فيها مهند عسيري ثنائية؛ حيث سجل من قبل هدفين في شباك الفيصلي والتعاون بقميص الأهلي، كما سجل ثنائية من قبل بقميص فريقه السابق الوحدة أمام أندية الرائد والشباب والاتفاق.







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