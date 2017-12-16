موعد مباراة ريال مدريد وجريميو بنهائي مونديال الأندية

المواطن - متابعة

يلتقي، مساء اليوم، ريال مدريد الإسباني مع جريميو البرازيلي في نهائي النسخة رقم 14 من كأس العالم للأندية، وسيدخل الميرينجي اللقاء وعينه على تحقيق الفوز لرفع الكأس الثانية له على التوالي والثالثة في تاريخه.

أما الإيمورتال تريكولور سيكون في مهمةٍ صعبة لإعادة الكأس إلى بلاده البرازيل بعد 5 أعوام من الغياب.

ويدخل ريال مدريد، الذي بلغ الدور النهائي بشق الأنفس، عقب فوزه بصعوبة على الجزيرة الإماراتي، بهدفين لهدف، المباراة وعينه على اللقب الثالث والثاني له على التوالي في كأس العالم للأندية، بعد إنجازه في 2014، و2016، في الوقت الذي لن يدخر فيه جريميو أيَّ جهد في سبيل التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

كما يسعى الفريق البرازيلي لإعادة الاعتبار لأندية البرازيل وأميركا الجنوبية، في مونديال الأندية؛ حيث تميل الكفة كليًّا لصالح فرق القارة العجوز، التي أحرزت اللقب 9 مرات من أصل 13 نسخة أقيمت منذ عام 2000.

وستصطدم طموحات الفريق البرازيلي بعزيمة ورغبة النادي الملكي، الذي يتطلع لتحقيق رقم قياسي فريد في مونديال الأندية، ففي حال الدفاع عن اللقب، سيصبح الريال أول فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين، كما سيكون ريال مدريد أمام فرصة نادرة لتحقيق خماسية في 2017، بعدما سبق له التتويج بألقاب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، والكأس الأوروبية الممتازة، والسوبر الإسباني.

من جهته، يتطلع الهداف التاريخي لريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لحصد لقب جديد مع فريقه بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في مسيرته.

تقام المباراة على إستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت المملكة، 19:00 بتوقيت مصر.







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