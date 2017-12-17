موقف إنساني لمُشرد يغير مجرى حياته تمامًا

المواطن - متابعة

موقف إنساني أثار موجة تعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وقف رجل مشرد في أسكتلندا في جو ماطر لساعتين ونصف الساعة، لحماية حقيبة بها مبلغ مالي في سيارة تركها سائقها مفتوحة.

ولاحظ جيمس جون ماكغيون وجود سيارة متوقفة أمام مبنى محكمة في غلاسكو بأسكتلندا، وقد تُركت نافذتها مفتوحة وبداخلها حقيبة تحتوي على نقود.

وعلى الرغم من برودة الطقس، وقف ماكغيون بجوار السيارة لمدة ساعتين ونصف في انتظار عودة صاحبها، لحمايتها من أية محاولات للسرقة.

ومع مرور الوقت، قرر الرجل المشرد أن يفتح الحقيبة بحثًا عن هوية صاحبها، وعندما فشل في التعرف عليه، أخذ الحقيبة التي احتوت على مبلغ 400 جنيه إسترليني، إلى مكتب أمن قريب، الذي قام بدوره بإبلاغ الشرطة.

وكمكافأة على نزاهته، قرر صاحب السيارة، جون ماكموناغل، إطلاق حملة لجمع التبرعات للرجل المشرد الذي ساعده، وغيره من الفقراء الذين لا يجدون مأوى.

ونجحت الحملة في جمع 4 آلاف جنيه إسترليني. ومن المفترض أن يتم تقديم مبلغ 5 آلاف جنيه إسترليني لجيمس، بينما يتم توزيع باقي التبرعات على مشردين آخرين.







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