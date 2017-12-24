ناقد رياضي يُوضّح ما يحتاجه الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

المواطن - محمد سمعه

وضّح بندر الراشد، الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي بحاجة لتعزيز خط دفاعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق الفتح بثلاثية مقابل هدف، بجانب إهدار نادي الفتح لركلة جزاء.

وتحدث الراشد لبرنامج كورة قائلاً: الأهلي بحاجة للتعاقد مع مدافع قوي، خاصة أن المدافع النيجيري أبوا أبونا لا يناسب الراقي.

وتابع الراشد: على الأهلي الاهتمام بخط الدفاع إذا أراد المنافسة على لقب دوري المحترفين، وكذلك تغيير إيوانيس فيتفا والإتيان بلاعب متكامل أكثر منه، كلها عوامل ستجعل الأهلي ينافس الهلال بقوة على لقب الدوري.







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