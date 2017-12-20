نايف هزازي: هذا طموح الأخضر في كأس العالم

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، نايف هزازي، أن المنتخب السعودي يستطيع تخطي دور المجموعات في كأس العالم 2018، والتقدم في منافسات البطولة.

وقال نايف هزازي، في تصريحات تلفزيونية: “مجموعة الأخضر في المونديال ليست صعبة أو سهلة، لكن المنتخب السعودي قادر بإذن الله على عبورها”.

وأضاف مهاجم فريق التعاون، قائلًا: “التواجد في البطولة ليس طموحنا، وإنما التأهل إلى ربع النهائي، وهذا ما يطمح إليه كل سعودي، وطموحنا أعلى لكن لا أريد أن أبالغ”.

وعن إمكانية عودته إلى صفوف المنتخب السعودي بعد فترة من الابتعاد، قال نايف هزازي: “بإذن الله”.

وكانت قرعة كأس العالم 2018، قد أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، مع منتخبات روسيا، مصر وأوروجواي، على أن يلعب المباراة الافتتاحية للبطولة أمام المنتخب الروسي.







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