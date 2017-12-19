نبأ سار لجماهير الاتحاد قبل مباراة الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة التشيلي لويس سييرا، نبأً سارًّا قبل مواجهة العميد المقبلة أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين السعودي، المُقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وشهدت التدريبات الجماعية لفريق الاتحاد، اليوم الثلاثاء، مشاركة المدافع أحمد عسيري، في الحصة التدريبية بعد تعافيه من الإصابة في مشط القدم، التي حرمته من التواجد مع العميد خلال الفترة الماضية.

وبات أحمد عسيري، جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الاتحاد في مباراة الفيحاء المقبلة، وسيكون قرار مشاركته في اللقاء في يد المدرب التشيلي لويس سييرا.

ويسعى نادي الاتحاد لتحقيق فوزه الرابع على التوالي في دوري المحترفين السعودي، والتقدم في ترتيب المسابقة، حيث إنه يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة.







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