نتيجة مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد الودية

المواطن - محمد سمعة

فاز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على مضيفه الأهلي المصري، بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة ودية أقيمت في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وكانت المباراة أقيمت تحت شعار السلام ضد الإرهاب.

تقدم اللاعب مؤمن زكريا بالهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الـ40 عبر تصويبة متقنة.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تألقه حيث تمكن اللاعب أحمد الشيخ من إضافة الهدف الثاني للمارد الأحمر بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد الشلهوب في الدقيقة الـ53.

ضغط فريق أتلتيكو مدريد بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الأهداف وتفادي الخسارة، حيث تمكن اللاعب كيفين جاميرو من تسجيل ثلاثة أهداف لفريقه في الدقائق 65، 73 و82.

يذكر أن أرباح المباراة ستذهب إلى أسر ضحايا الإرهاب في مصر خلال الفترة الأخيرة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :