نجمان تفوقا تهديفيًا بالجولة ال15 من دوري المحترفين .. تعرّف عليهما

المواطن - محمد سمعه

تألق اللاعبان مهند عسيري نجم الأهلي ومحمد مرزوق الكويكبي لاعب الاتفاق في الجولة ال15 من الدوري السعودي للمحترفين مع أنديتهما من الناحية التهديفية.

وتألق عسيري ونجح في تسجيل هدفين للأهلي في شباك فريق الفتح حيث انتهت المباراة بفوز الراقي بثلاثية مقابل هدف.

أما مرزوق الكويكبي فتألق ونجح في تسجيل هدفين لفريقه في شباك نادي النصر حيث فاز الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين.

ويعد عسيري والكويكبي هما أكثر اللاعبين إحرازاً لأهداف في المباراة الواحدة في الجولة ال15 حيث سجل كل منهما هدفين لفريقه في المباراة الواحدة عكس باقي اللاعبين والذين أحرزوا هدفاً واحداً خلال المباراة.

سجل عسيري في الدوري السعودي بالموسم الحالي 4 أهداف حتى الآن، بينما سجل اللاعب مرزوق الكويكبي 3 أهداف.







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