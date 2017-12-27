نجم الاتحاد يغادر معسكر المنتخب الكويتي عائدًا للعميد

المواطن - محمد سمعه

غادر اللاعب الكويتي فهد الأنصاري، لاعب وسط المنتخب الكويتي، معسكر منتخب بلاده متجهاً إلى السعودية للتواجد مع نادي الاتحاد.

وكان الأنصاري تعرض لانتقادات واسعة في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيديو مستهجَن له عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر وهو يقول ألفاظاً سيئة.

ورحل الأنصاري عن معسكر المنتخب الكويتي بعد استبعاده من مباراة عمان في الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج لكرة القدم بأمر من رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

سيواجه نادي الاتحاد في الجولة ال16 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فريق الفيصلي غداً الخميس.







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