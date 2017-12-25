نجم النصر يطلب ترك العالمي لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

تواصل الليبيري ويليام جيبور، مهاجم نادي النصر، مع وكيله في الفترة الأخيرة وذلك من أجل الجلوس مع إدارة العالمي للحصول على عطلة.

وطلب جيبور من وكيله الحضور إلى مدينة الرياض في الفترة المقبلة من أجل الحديث مع إدارة النصر حول الحصول على عطلة للذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويريد لاعب النصر الذهاب إلى أمريكا من أجل رؤية أسرته والاطمئنان على زوجته والتي مرّت بوعكة صحية في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يحصل جيبور على عطلة لمدة 10 أيام من نادي النصر للسفر إلى الولايات المتحدة.

وذُكر في الفترة الأخيرة أن جيبور يفكر في الرحيل عن النصر والانتقال إلى فريق آخر.







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