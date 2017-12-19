نجم اليوفي يُغازل برشلونة وريال مدريد للتعاقد معه

المواطن - محمد سمعة

نجح الأرجنتيني باولو ديبالا جناح فريق يوفنتوس الإيطالي في لفت الأنظار إليه وذلك بعد تألقه مع البيانكونيري في الفترة الأخيرة .

وكانت تقارير صحفية إسبانية ذكرت في الفترة الماضية أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين رفقة مانشستر يونايتد يرغبون في التعاقد مع ديبالا .

وحاول نادي يوفنتوس في الفترة الأخيرة تحسين بعض البنود في عقد ديبالا معه من أجل الإبقاء عليه .

وقالت صحيفة آس الإسبانية إن العلاقة ما بين ديبالا والبيانكونيري ليست جيدة في الفترة الحالية مما يعطي الآمل لكل من برشلونة والريال بالتحرك للتعاقد مع اللاعب.

يذكر أن ديبالا كان قد انضم لفريق يوفنتوس في عام 2015 قادمًا من نادي باليرمو الإيطالي .







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