نجم ليفربول سينتقل لبرشلونة في الصيف بهذا المبلغ

المواطن - محمد سمعة

سبق لنادي برشلونة الإسباني أن اهتم بالتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي ، البرازيلي فيليب كوتينيو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية .

وكان الريدز رفض التفريط في كوتينيو لنادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية بعد 4 محاولات من النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي .

وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا أن برشلونة وافق على دفع 125 مليون جنيه إسترليني إلى نادي ليفربول وذلك من أجل التعاقد مع كوتينيو .

ومن المنتظر أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لإنهاء كافة الأمور الخاصة بالصفقة في الأسبوع الحالي .

ومن المقرر أن ينتقل كوتينيو إلى صفوف برشلونة من نادي ليفربول في صيف عام 2018 .

وسعى برشلونة بقوة للتعاقد مع لاعب قوي في مركز الجناح الأيسر بعد رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا المفاجئ إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي .

ورفض فريق ليفربول في البداية التفريط في كوتينيو خاصة أن النادي الإنجليزي لم ينجح في إيجاد اللاعب البديل له خلال الفترة الماضية .

من ناحية أخرى تمكن فريق ليفربول في الفترة الأخيرة من التوصل لاتفاق مع نادي ساوثهامبتون الإنجليزي للتعاقد مع مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك في فترة الانتقالات الشتوية .

وكان الريدز أعرب عن حاجته الماسة بالتعاقد مع مدافع قوي لتعويض رحيل الفرنسي مامادو ساكو بالإضافة إلى إصابة ديان لوفرين في الفترة الحالية .

وقالت تقارير صحفية أن ليفربول دفع 75 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع فان ديك في الفترة الحالية .







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