نشأت أكرم يُحفز لاعبي الشباب بطريقته الخاصة

المواطن – مروة نبيل

حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السابق، العراقي نشأت أكرم، على حضور تدريبات الليوث الجماعية، اليوم الثلاثاء، لدعم اللاعبين قبل مباراة القادسية المقبلة.

وجاءت زيارة نشأت أكرم، لتدريبات نادي الشباب، بعد حضوره حفل تكريم المنتخب السعودي، الذي أقامته الهيئة العامة للرياضة، أمس الاثنين، احتفالًا بصعود الأخضر لكأس العالم 2018.

ولعب نشأت أكرم، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال الفترة من عام 2004 حتى 2007، ونجح في تحقيق العديد من البطولات المحلية مع الليوث.

ويستعد الشباب لملاقاة القادسية، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين السعودي، ويحتل الليوث المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 16 نقطة.







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