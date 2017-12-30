نظام الملالي يعرقل المتظاهرين بتعطيل شبكة القطارات

المواطن - متابعة

أكد مسؤول إيراني، أنه تم تعطيل شبكة القطارات وسط العاصمة طهران؛ لعرقلة وصول المتظاهرين إلى الشوارع الرئيسية، مثل: “انقلاب” و”وليعصر”، بعد أن دعا نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي المحتجين إلى التجمع في هاتين المنطقتين وسط العاصمة الإيرانية.

وصرح محسن محمديان، المدير العام لشبكة القطارات في العاصمة طهران، بأنه تم اتخاذ القرار بتعطيل الخطين “انقلاب” و”وليعصر”؛ بسبب الاحتجاجات والقضايا الأمنية.

وانطلقت تظاهرات في طهران صباح اليوم، بعد دعوات نشرها نشطاء بانضمام العاصمة الإيرانية للمدن المنتفضة، مثل مشهد وأصفهان وشيراز، رغم التهديدات التي أطلقها مسؤولون في وزارت الداخلية والحرس الثوري الإيرانيين.







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