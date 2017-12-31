نوكيا 3310 تعد بمفاجأة في 2018

المواطن - متابعة

كشفت شركة “نوكيا” الفنلندية عن نيتها طرح نسخة محدثة من هاتفها الأشهر “نوكيا 3310″، خلال عام 2018.

وستدعم النسخة الجديدة الاتصالات بنظام “الجيل الرابع LTE”، وعدد من التحديثات الأخرى.

ومن المتوقع أن يتم طرح النسخة الجديدة في مطلع العام المقبل 2018، بسعر 67 دولاراً أميركياً فقط، بعدما طرحته في معرض نظمته هيئة صينية، خلال الأيام الماضية.

وكانت النسخ السابقة من “نوكيا 3310” تعتمد على الجيلين الثاني والثالث فقط من الاتصالات.

وقررت “نوكيا” أن تضيف في النسخة الجديدة نسخة مدمجة ومتوافقة مع الهاتف من تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتساب”.







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