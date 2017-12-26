هاري كين يُبدع في الدوري الإنجليزي ويُحطم أرقام الأساطير القياسية

المواطن - مروة نبيل

نجح المهاجم المتألق هاري كين، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في إنهاء عام 2017 بشكل مميز للغاية، حيث أحرز ثلاثة أهداف لفريقه في مرمى ساوثهامبتون، في مباراة الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقاد هاري كين توتنهام هوتسبير للفوز على ساوثهامبتون، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي التي أُقيمت على ملعب “ويمبلي”، ليُحطم المهاجم المتألق العديد من الأرقام القياسية بالهاتريك الذي سجله اليوم.

رفع هاري كين رصيده في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم لـ18 هدفًا، ليتصدر بهم قائمة الهدفين، مُتفوقًا على أقرب منافسيه المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، بثلاثة أهداف.

وأصبح هاري كين أول لاعب في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي يتمكن من إحراز 39 هدفًا في عام واحد، ليُحطم رقم الأسطورة آلا شيرار، الذي سبق أن أحرز 36 هدفًا.

وبات هاري كين أول لاعب ينجح في تسجيل 6 هاتريك في منافسات الدوري الإنجليزي خلال موسم رياضي واحد، حيث سجل ثلاثية في شباك كل من وست بروميتش، ستوك سيتي، ليستر سيتي، هال سيتي، بيرنلي وأخيرًا ساوثهامبتون.

ودخل هاري كين تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي أيضًا، بعدما أصبح أول لاعب ينجح في إحراز 2 هاتريك في مباراتين متتاليتين مرتين، حيث سجل ثلاثية أمام ليستر سيتي وهال سيتي، ثم كررها أمام بيرنلي وساوثهامبتون.

ولم تتوقف إنجازات هاري كين على صعيد منافسات الدوري الإنجليزي فقط، بل أصبح مهاجم توتنهام هو أفضل هداف في عام 2017 برصيد 56 هدفًا، بواقع 49 هدفًا مع فريقه و7 أهداف مع المنتخب الإنجليزي.

وتفوق نجم الدوري الإنجليزي هاري كين على كل من الأسطورة ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين وبرشلونة، الذي سجل 54 هدفًا في عام 2017، وكريستيانو رونالدو، إدينسون كافاني وروبرت ليفاندوفسكي، حيث أحرز كل منهما 53 هدفًا هذا العام.







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