هبوط اضطراري لطائرة إير فرانس بسبب تسرُّب الوقود

المواطن - متابعة

أعلنت مصادر ملاحية أن طائرة تابعة لشركة الطيران الفرنسية إير فرانس تُقل 274 راكباً في رحلة بين بوينوس آيرس وباريس، قامت بهبوط اضطراري في مطار أسونسيون الدولي بسبب تسرب محروقات.

وقال الناطق باسم إدارة الطيران المدني في باراغواي لويس اغيري: إن قائد طائرة البوينغ 777-200 أعلن عن حالة طارئة بعدما لاحظ تسرباً للوقود خلال الرحلة، وحطت الطائرة بدون تعقيدات في مطار أسونسيون. ولم تسجل إصابات بين الركاب وأفراد الطاقم.

وأفاد الناطق أن الركاب ينتظرون في مطار أسونسيون قدوم طائرة جديدة من بوينوس آيرس لتقلهم إلى باريس، وأضاف المصدر نفسه أن الطائرة كانت تُحلق فوق منطقة كوريتيبا بالبرازيل، وعندما لاحظ قائدها تسرب الوقود اتخذ القرار بالتوجه إلى أسونسيون.







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