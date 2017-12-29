هجوم إرهابي على كنيسة في حلوان المصرية يقتل 5 ويصيب 5 آخرين

المواطن - القاهرة

توفي 5 مواطنين وأصيب 5 آخرون في هجوم مسلح من مجهولين على كنيسة بمدينة حلوان في القاهرة.

وأكدت مصادر أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات النصر للتأمين الصحي وحلوان العام.

وكشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية أنه يوجد من بين المصابين حالتان في حالة خطرة، مشيرًا إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات.

وتمكنت الشرطة من تفكيك حزام ناسف بحوزة الإرهابي الذي حاول اقتحام الكنيسة.

ولقي أحد العناصر الإرهابية مصرعه، منذ قليل، عقب محاولته اقتحام كنيسة بمنطقة حلوان.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :