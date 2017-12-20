هدفان رئيسيان لنادي مانشستر سيتي بالموسم الحالي

المواطن - محمد سمعه

يقدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الحالي أداء أكثر من رائع تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

وكان نادي مانشستر سيتي نجح في التأهل لدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة للمحترفين بعد إقصائه لنادي ليستر سيتي بواسطة ركلات الجزاء الترجيحية.

ونجح المدرب بيب جوارديولا في تقديم أداء مميز مع فريق مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي، حيث يحتل السيتزنس صدارة البريميرليج برصيد 52 نقطة وبفارق 11 نقطة عن نادي مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

ويأمل فريق مانشستر سيتي في المنافسة بقوة على الألقاب في الموسم الحالي من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويريد جوارديولا تحقيق البطولات الممكنة مع مانشستر سيتي بعدما فشل في الفوز بأي بطولة مع السيتزنس في الموسم الماضي.

سيواجه مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فريق بازل السويسري.

وكان جوارديولا جاء لتدريب مانشستر سيتي في صيف عام 2016 بدلاً من المدرب التشيلي مانويل بليغريني.







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