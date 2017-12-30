هل استعدت الملاعب السعودية لاستقبال العوائل؟

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قبل شهرين تقريبًا عن البدء في تجهيز 3 ملاعب بالرياض، جدة والدمّام، من أجل استقبال العوائل فيها بداية من مطلع العام المقبل، وذلك وفقًا لضوابط خاصة، ولقي هذا القرار استحسانًا كبيرًا.

ونجحت الملاعب الثلاثة: إستاد الملك فهد في الرياض، ملعب الملك عبدالله في جدة، وإستاد الأمير محمد بن فهد في الدمّام، في إنهاء كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال العوائل في مدرجاتها بداية من شهر يناير المقبل.

وقامت الملاعب التي أقرتها الهيئة العامة للرياضة، بإنهاء الأماكن والممرات الخاصة بالعوائل، مواقف السيارات، وإعداد خطة العمل لحضور العوائل، ابتداء من مباريات الجولة الـ17 من دوري المحترفين السعودي.

ونجحت تجربة دخول العوائل إلى الملاعب؛ حيث استقبل إستاد الملك فهد في الرياض، خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات، ما يجعل حضورهم المباريات المقبلة أمرًا سهلًا أمام العاملين بالإستاد.

وفي إطار استقبال الملاعب للعوائل، سبق وصرح المهندس عبدالرحمن القضيب، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية، أن الإستادات الثلاثة جاهزة لاستقبالهم، وشدَّد على أن العائلات ستحظى باستقلالية تامة فور دخولها إلى الممرات الخاصة لمدرجاتهم.

وكشف القضيب عن وضع حواجز في الممرات المؤدية إلى مدرج العوائل وبين مدرج الشباب، وسيكون هناك أكشاك لبيع التذاكر، كافيتريا خاصة بالسيدات، أمن نسائي، وعاملات نظافة.

وكانت هيئة الرياضة قد حددت بعض الأمور التي يجب تجهيزها في الملاعب، من أجل استقبال العوائل، ومن أبرزها تجهيز دورات المياه الخاصة بالعائلات، تجهيز سلالم الوصول لدورات المياه وإضافة لوحات إرشادية بإستاد الملك فهد بالرياض.

وأوصت بإنشاء مسار مباشر للطابق الخامس من البوابتين الداخليتين رقمي 2 و6، وفتح جميع البوابات لتسهيل عملية الإخلاء في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وإضافة أكشاك بيع تذاكر للعائلات وإضافة بوابات خارجية وتخصيص البوابات 8، 12، 18،21 للعائلات، ومطاعم للعائلات وغيرها بإستاد الأمير محمد بن فهد بالدمّام.

ومن المُقرر أن تستضيف الملاعب العوائل بداية من مواجهة الأهلي والباطن، يوم الجمعة 12 يناير، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري المحترفين السعودي، ثم قمة الهلال والاتحاد، يوم السبت الموافق 13 يناير، ولقاء الاتفاق والفيصلي، يوم الخميس 18 من الشهر ذاته.







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