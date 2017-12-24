هل الدفعة الأولى خاصة بدعم الكهرباء فقط؟ .. حساب المواطن يجيب

المواطن - شريف النشمي

نفى برنامج حساب المواطن ما يتم تداوله بأن المخصص الذي تم إيداعه يوم الخميس الماضي هو بدل لزيادة تعرفة الكهرباء فقط، مؤكداً أن البدل سيغطي زيادة تكاليف المنتجات والخدمات الأساسية المتوقعة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية.

وقال حساب خدمة العملاء رداً على استفسار: هل البدل الذي تم إيداعه هو فقط لدعم الكهرباء؟

:- مبلغ الدعم سيغطي الزيادة في تكاليف المنتجات والخدمات الأساسية الشهرية المتوقعة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، ويشمل ذلك التكاليف الناتجة من ضريبة القيمة المضافة لجميع سلع الأغذية والمشروبات.

وأكد حساب المواطن في وقت سابق أن هناك 4 أسباب قد تكون السبب في أن تكون دفعة الدعم ناقصة أو صفراً.

وقال حساب المواطن: إن أحد الأسباب هو تابع غير محتسب لعدم الأهلية، وثانياً بسبب دخل الأسرة، أو ربما بسبب فئة عمر أحد التابعين.

ورابعاً قد يكون السبب وجود أحد أفراد الأسرة خارج المملكة لفترة معينة.







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