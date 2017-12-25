هل تمتلك آيفون؟ أوقف استنزاف بطاريتك بهذه الطرق

المواطن ـ وكالات

جلب التحديث الجديد لنظام آي أو إس iOS 11 منذ إطلاقه الكثير من المشكلات، وقد اعترفت أبل أن التحديث الأخير للنظام يؤثر سلبًا على عمر البطارية في هواتف آيفون.

فإذا كنت تعاني من هذه المشكلة، إليك هذه النصائح التي تساعدك في الحفاظ على عمر بطارية هاتفك الآيفون وتحسّن من أداء عملها:

تحقق من التطبيقات التي تستهلك البطارية:

لمعرفة حالة البطارية في هاتف آيفون عليك التوجه إلى الإعدادات ثم اختر البطارية، ستظهر لك قائمة بالتطبيقات التي تقوم باستهلاك البطارية بشكل كبير خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى التطبيقات التي تستهلك البطارية بنفس الشكل خلال الـ7 أيام الماضية، بعدها عليك الضغط على أيقونة الساعة الظاهرة في أعلى قائمة التطبيقات ثم قم بتشغيل وضع الطاقة المنخفضة، ثم قم بفتح شريط الاختصارات واضغط على أيقونة البطارية، لتمد من عمر البطارية أثناء استخدام الهاتف.

قلل من سطوع الشاشة:

يعد سطوع الشاشة من أكبر العوامل التي تقوم باستهلاك البطارية، ويجب عليك التخفيف من سطوعها، ومعظم مستخدمي هواتف الآيفون يجعلون إعدادات سطوع الشاشة تعمل بشكل تلقائي، ولإلغاء ضبط سطوع الشاشة بشكل تلقائي في iOS 11 عليك الذهاب إلى الإعدادات ثم التوجه إلى عام بعدها اختر إمكانية الوصول، ثم قم بتعطيل ضبط الشاشة بشكل تلقائي، الآن يمكنك التحكم بسطوع الشاشة يدويًّا.

الحد من قوة ضوء الفلاش:

كما هو حال الشاشة، يعمل ضوء الفلاش في هواتف آيفون على استنزاف البطارية بشكل مخيف، حيث يملك ضوء الفلاش 4 مستويات في نظام iOS 11، وإذا كنت من الأشخاص الذين يعتمدون على ضوء الفلاش بشكل يومي، يجب عليك وضعه عند أدنى مستوى للتخفيف من استهلاك البطارية.

وضع الطاقة المنخفضة:

هذا الوضع ليس بجديد، لكنه يعطل بعض المزايا مثل عمل التطبيقات في الخلفية، التنزيل التلقائي، بعض المؤثرات البصرية، إضافة إلى سيري، ولكنك تستطيع تفعيل سيري في وضع الطاقة المنخفضة، وذلك عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم البطارية بعدها اختر تفعيل سيري في وضع الطاقة المنخفضة.

رسائل البريد الإلكتروني:

لكي تمد بعمر البطارية على هاتف الآيفون الخاص بك يجب عليك تفقد إعدادات البريد الإلكتروني، لإيقاف دفع الرسائل وتحديد وضع جلب الرسائل يدويًّا، يمكنك ضبط إعدادات دفع وجلب رسائل بريدك الإلكتروني من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم اختر الحسابات، بعدها قم باختيار كلمات السر واضغط على جلب بيانات جديدة، وقم بالتغيير إلى يدويًّا، بعدها لن يقوم البريد الإلكتروني بإرسال إشعارات بالرسائل إليك حتى تقوم بالدخول إلى التطبيق.

سيري Siri:

هناك نقاش كبير يدور حول كيفية استخدام وضع “مرحبًا سيري”، حيث إن أغلب مستخدمي هواتف آيفون يقومون بتعطيل هذه الميزة لدواعي الخصوصية، وتجعل هذه الميزة هاتفك في وضع استماع دائم، ولتعطيل هذه الميزة عليك الاتجاه إلى الإعدادات ثم اختيار سيري والبحث، بعدها قم بتعطيل ميزة الاستماع “مرحبًا سيري”.

الحد من تنزيل وتحديث التطبيقات في الخلفية:

تعمل بعض التطبيقات على تحديث محتواها دون أن تقوم باستخدامها، وهذا الأمر يقوم على استنزاف البطارية دون أن تشعر به، وللحفاظ على عمر البطارية يمكن إيقاف عمل تنزيل المحتوى لهذه التطبيقات بشكل تلقائي في الخلفية عن طريق الإعدادات ثم الانتقال إلى عام وتعطيل خيار تحديث التطبيقات في الخلفية.

كما يجب إيقاف تحديث التطبيقات بشكل تلقائي على هاتفك الآيفون عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم التوجه لقسم آيتونز وآب ستور، بعدها يمكنك تعطيل تحديث التطبيقات بشكل تلقائي.

تعطيل المؤثرات البصرية:

عليك تعطيل المؤثرات البصرية التي تقوم باستنزاف البطارية عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم عام ثم إمكانية الوصول ثم قم بتشغيل تقليل الحركة، بعدها عليك العودة إلى إمكانية الوصول والقيام بتشغيل تقليل الشفافية.

تخفيض وقت إضاءة الشاشة:

يجب عليك تعيين وقت قفل الشاشة على أقصر فترة زمنية ممكنة، ويمكنك فعل ذلك من خلال الإعدادات ثم عرض ثم سطوع ثم القفل الآلي التلقائي وحدد موعد القفل بعد 30 ثانية.

الموقع الجغرافي:

تفعيل ميزة تحديد الموقع الجغرافي تعمل على استهلاك البطارية بشكل سريع، يتيح نظام iOS 11 لمستخدمي هواتف آيفون تخصيص التطبيقات التي تحدد الموقع عند فتحها فقط، أو إلغاء تحديد الموقع لبعض التطبيقات بشكل نهائي، مثلًا يمكنك السماح لتطبيق واتساب بتحديد موقعك الجغرافي فقط عند فتح التطبيق، وعند الخروج من التطبيق لا يستطيع التطبيق تحديد موقعك، وللقيام بتخصيص موقعك الجغرافي على التطبيقات يجب عليك الذهاب الإعدادات ثم الخصوصية ثم خدمات الموقع ومنها تستطيع تحديد موقعك لكل تطبيق حسب ما تود.

تقييد الإشعارات:

تعمل كافة التطبيقات على إرسال إشعارات للمستخدم، وتعمل هذه الإشعارات على استهلاك البطارية عن طريق إضاءة الهاتف ومن ثم العودة إلى وضع السكون الذي كان عليه، يمكنك الآن الحد من الإشعارات التي تصلك على هاتف الآيفون عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم الإشعارات ثم قم باختيار التطبيقات التي تود أن ترسل الإشعارات لك.

بهذه الخطوات البسيطة يمكن الحفاظ على عمر بطارية هاتفك الآيفون لمدة أطول.







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