هنا.. تفاصيل المساعدات المقطوعة ورابط وطريقة الاستعلام

المواطن - الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الأول، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

والمساعدات المقطوعة هي مساعدات تقوم بتقديمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأسر المحتاجة في إطار الضمان الاجتماعي للمواطن.

طريقة الاستعلام

ويتم استعلام المستفيد عن المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي من خلال الدخول على رابط الاستعلام، ثم وضع البيانات المطلوبة وتحديث البيانات من وقت لآخر، وذكر الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية أو رقم السجل المدني، عبر موقع العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال رابط استعلام الضمان الاجتماعي (هنا).

يذكر أن وكيل الوزارة للضمان الدكتور إبراهيم الشافي صرح بالأمس أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من برنامج المساعدات المقطوعة بلغت 450.057.280 ريالاً، مبيناً أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 35.392 حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وأكد الشافي أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، التي يتم من خلالها تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأشار وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إلى أن الوزارة تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، والذين يمثل معظمهم مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.







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