هنا.. رابط الاستعلام عن دفعة سكني الـ11

المواطن - الرياض

‏‫تعلن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بعد قليل، تفاصيل الدفعة الـ11 من برنامج سكني والأخيرة خلال العام الجاري 2017.

ومن المتوقع أن تتوزع المنتجات على مناطق المملكة كافة، بين أراضٍ مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وتمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وتستهدف وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري تحقيق نسبة الالتزام بمستهدف عام 2017 والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي.

رابط الاستعلام عن دفعة سكني الـ11 عبر هذا الرابط (هنا).







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