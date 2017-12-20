هيئة الرياضة تكشف تفاصيل كرنفال العائلة الرياضي بالرياض

المواطن - محمد سمعة

كشفت الهيئة العامة للرياضة عن تفاصيل كرنفال العائلة الرياضي والذي سيُقام غدًا الخميس.

وأعلنت هيئة الرياضة عبر حسابها الرسمي على تويتر عن تفاصيل الكرنفال والذي سيبدأ من الخميس وحتى يوم السبت المقبل .

كما سيقام الكرنفال من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الـ11 مساء بتوقيت المملكة في مقر الهيئة العامة للرياضة بجانب الصالات الخضراء في مجمع الأمير فيصل الأولمبي بالرياض .

وكشفت الهيئة عن الفعاليات والتي سيتم إجراؤها لمدة 3 أيام مثل ” ألعاب عملاقة ، المخيم التعليمي ، دوري بلوت ، دوري الألعاب الإلكترونية ، منطقة الأطفال ، ألعاب الكرنفال ، متاهة ، وبطولة في كرة القدم ” .







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