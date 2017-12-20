هيلي: إيران متورّطة في تهريب السلاح للحوثي ويجب إيقاف استهداف السعودية بالصواريخ

المواطن ـ رقية الأحمد

أكّدت المبعوث الأميركي لدى الأمم المتّحدة، نيكي هيلي، أنَّ إيران تنتهك كل قرارات الأمم المتحدة، مشدّدة على أنَّ طهران متورطة في تهريب الأسلحة والصواريخ إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.

وأوضحت هيلي، في تصريح إعلامي مساء الثلاثاء 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنَّ “الصاروخ الذي أُطلق على السعودية اليوم يحمل جميع بصمات هجمات سابقة، باستخدام أسلحة قدمتها إيران”، مشدّدة على ضرورة ردع ميليشيات الحوثي وإيقاف صواريخها التي تهاجم المملكة.

يذكر أنَّ هيلي، في مؤتمر صحافي سابق، كشفت عن الأدلة الأميركية لإدانة إيران بتزويد الانقلابيين الحوثيين باليمن بالأسلحة والصواريخ لاستهداف المملكة العربية السعودية، وإطالة أمد الحرب في اليمن.

وفي بيان لها إلى الأمم المتّحدة، كشفت هيلي عن الموقف الأميركي المؤيد للمملكة العربية السعودية، في مواجهة أطماع إيران ونفوذها التوسّعي في الشرق الأوسط، والذي يتّخذ طابعًا إرهابيًّا.







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