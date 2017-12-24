هُنا.. إحصائيات مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري المحترفين

المواطن – مروة نبيل

أظهرت إحصائيات مباراة الاتحاد والفيحاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة في دوري المحترفين السعودي، تفوقًا نسبيًّا من العميد، إلا أن النتيجة النهائية لم تكن في صالحه؛ حيث خسر المواجهة بهدف نظيف.

وشهدت مباراة الاتحاد والفيحاء سيطرة كبيرة من العميد، ووصلت نسبة الاستحواذ لديه لـ58%، وقام لاعبوه بـ478 تمريرة صحيحة بدقة بلغت 82%، مقابل 42% نسبة استحواذ لصالح الفريق البرتقالي، الذي قام لاعبوه بـ332 تمريرة ووصلت دقة التمرير لـ79%.

وارتكب العديد من الأخطاء في مباراة الاتحاد والفيحاء من قبل لاعبي الفريقين، حيث قام لاعبو العميد بارتكاب 12 خطأً؛ ونالوا بطاقتين صفراوين، في حين ارتكب الفريق البرتقالي 15 خطأً، وحصل لاعبوه على 5 بطاقات صفراء.

ولم تشهد مباراة الاتحاد والفيحاء حصول أي من لاعبي الفريقين على بطاقة حمراء، وذلك وفقًا للإحصائيات التي نشرها حساب الدوري السعودي للمحترفين على “تويتر”.

وتسببت نتيجة مباراة الاتحاد والفيحاء في تجمد رصيد العميد عند النقطة 22 في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، فيما رفع الفريق البرتقالي رصيده إلى 19 نقطة مُحتلًّا بها المركز الثامن.







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