واتساب يهجر أصحاب هذه الهواتف خلال أيام

المواطن ـ الرياض:

يتوقف تطبيق واتساب للتراسل الفوري، الذي يستخدمه أكثر من مليار مستخدم شهريًا، مع بداية العام 2018 المقبل، عن العمل على مجموعة من الهواتف.

وأوضحت شركة واتساب، أنَّ التطبيق سيتوقف عن العمل على بعض الأجهزة القديمة، لأنه مصمم بتقنيات جديدة لا تتوافق مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف.

وأشارت إلى أنَّ الأجهزة المذكورة هي:

العاملة بنظام تشغيل بلاكبيري أو إس

العاملة بنظام تشغيل بلاكبيري 10

العاملة بنظام تشغيل ويندوز 8 فون أو أقدم

نوكيا سيمبيان إس 60

نوكيا سيمبيان إس 40

وسبق لشركة واتساب أن أخبرت مستخدمي هذا النوع من الهواتف أن التطبيق سيتوقف عن العمل بحلول نهاية 2016، إلا أنها قامت بالتمديد إلى 2018.

يذكر أنَّ تطبيق واتساب للتراسل الفوري سيتوقف عن العمل على أنظمة أندرويد 2.3.7 يوم 1 شباط/فبراير 2020.







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