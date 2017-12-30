واشنطن تدعو العالم إلى مؤازرة تظاهرات الشعب الإيراني ومطالبه بالحقوق الأساسية

المواطن ـ رقية الأحمد:

دانت الخارجية الأميركية، اعتقال متظاهرين سلميين في إيران، عقب الاحتجاجات ضد النظام، والتي تدخل يومها الثالث على التوالي وتتسع لمختلف أنحاء البلاد.

وأكّدت الخارجية الأميركية، في بيان لها فجر السبت 30 كانون الأول/ديسمبر الجاري وفق التوقيت المحلي لمدينة الرياض، أنها “تتابع التقارير عن الاحتجاجات العديدة والسلمية للمواطنين الإيرانيين في المدن في جميع أنحاء البلاد”، مبيّنة أنَّه “تحول زعماء إيران كدولة غنية ذات تاريخ وثقافة غنية إلى بلد شرير وضعيف، أهم صادراته هو العنف وإراقة الدماء والفوضى. وكما قال الرئيس ترامب، فإن أكبر ضحايا القادة الإيرانيين الشعب الإيراني نفسه”.

وأضافت: “تدين الولايات المتحدة اعتقال الحكومة الإيرانية للمتظاهرين السلميين، داعية جميع البلدان إلى دعم الشعب الإيراني علنًا، ومطالبه بالحقوق الأساسية وإنهاء الفساد”.

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان، إلى دعم المظاهرات السلمية المستمرة في إيران، معتبرًا في تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنه “من المهم أن ندعم المتظاهرين السلميين في إيران، وهذا يعني بأن النظام الايراني يركز على دعم المنظمات الإرهابية عوضًا عن معالجة مشاكل مواطنيه”.

يذكر أنَّه استمرت المظاهرات ليلاً في عدد من المدن الإيرانية، من بينها العاصمة طهران، وأصفهان وسط البلاد، ورشت شمالاً، والأهواز جنوبًا، وتحررت الشعارات ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، فضلاً عن شعارات ضد نظام الأسد، وحزب الله الإرهابي اللبناني.

واعتقلت السلطات الإيرانية 52 متظاهرًا من منتفضي مدينة مشهد، شمال شرقي البلاد، ونقلتهم الى سجن وكيل أباد.







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