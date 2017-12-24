وثائق سرية تكشف تردّي معنويات الحوثي

المواطن ـ اليمن

حصلت دائرة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الوطني اليمني، على وثائق سرية تكشف عن حالة تصدع وانهيار كبير في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية التابعة للنظام الإيراني.

وأوضح مصدر عسكري، في تصريحات إعلامية، أنّه أظهرت الوثائق السرية، التي حصلت عليها دائرة الاستخبارات ونشرها المركز الإعلامي للجيش، تصدعًا كبيرًا في صفوف ميليشيات الحوثي، في مختلف الجوانب أهمها العسكرية والأمنية على مختلف الجبهات والمناطق التي لا تزال تسيطر عليها.

وأشار إلى أنَّه “اتسمت الوثائق التي حصلت عليها الاستخبارات من مصادر خاصة في قيادة الميليشيات، بالسرية العالية، حيث شددت في كل زاوية منها على سريتها وتداولها في نطاق خاص ومحدود بالجهات المختصة”.







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