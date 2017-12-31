وزير الداخلية الإيراني يعترف بالتقصير ويطلب من الشعب الهدوء

المواطن - متابعة

خرج وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي عن صمته بعد 4 أيام من المظاهرات الغاضبة ليعلن على الملأ أن حكومة بلاده قصرت في التعامل مع بعض الملفات الداخلية.

واعترف وزير الداخلية الإيراني بأن الحكومة أهملت مطالب ضحايا المؤسسات التي أعلنت إفلاسها. وطلب رحماني من المتظاهرين الهدوء بل وتمادى بالقول إن على المتظاهرين مساندة الرئيس روحاني. وكانت المدن الإيرانية على رأسها قم ومشهد قد شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة احتجاجًا على ارتفاع الأسعار والبطالة وتدني مستوى المعيشة. ورفع المتظاهرون شعارات الموت للديكتاتور خامنئي والموت لروحاني. وامتدت مظاهرات أمس إلى العاصمة طهران حيث حرق المتظاهرون صور قادة نظام الملالي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :