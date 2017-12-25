وطن بلا مخالف تطيح بأكثر من ربع مليون وافد

المواطن ـ الرياض

أسفرت الحملة الميدانية المشتركة لتعقُّب وضبط منتهكي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، حتى الأحد 6 ربيع الآخر 1439هـ، عن ضبط 264245 وافدًا مخالفًا.

وأوضحت وزارة الداخلية، الأحد 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنّه ألقي القبض على 142869 مخالفًا لنظام الإقامة، و33889 مخالفًا لأمن الحدود، إضافة إلى 87487 مخالفًا لنظام العمل، وذلك في عموم المملكة.

وأشارت إلى أنَّه “تمَّ ضبط 3321 شخصًا حاول التسلل إلى المملكة عبر الحدود، مثَّل اليمنيون منهم 73%، والإثيوبيون 25%، إضافة إلى 2% من جنسيات أخرى، حيث تمَّ ترحيل 3054 منهم، ناهيك بضبط 78 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى الخارج”.

وبيّنت أنّه “بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 548 شخصًا، فضلًا 92 مواطنًا تورطوا في الأمر ذاته، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 69 منهم وإخلاء سبيلهم، علاوة على مواصلة الجهات استكمال تنفيذ الأنظمة بحق الـ23 المتبقين”.

وعن الوافدين الذين لا يزالون يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة، فقد بلغ عددهم 14699، بينهم 1917 امرأة، لافتة إلى أنّه “إجمالًا، تمّ تنفيذ 39422 عقوبة فورية ضد مخالفين، وأُحِيل 37506 آخرون للحصول على وثائق سفر، و41870 لاستكمال حجوزات سفرهم، فضلًا عن ترحيل 56899 مخالفًا”.







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