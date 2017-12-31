وظائف تعليمية وإدارية لدى الهيئة الملكية بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف تعيمية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة ومدارس الهيئة الملكية للبنين في الجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– معلم لغة عربية: درجة البكالوريوس في تخصص اللغة العربية.

– محلل بحوث إعلام: درجة البكالوريوس في مجال العلاقات العامة والإعلام.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 13/ 4/ 1439هـ، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20/ 4/ 1439هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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