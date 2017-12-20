وظائف رجالية شاغرة لدى شركة صلة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “صلة”، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “مدير مبيعات”؛ وذلك للعمل من المنزل في جميع مناطق المملكة.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص إداري أو ذات العلاقة، مع وجود خبرات سابقة، مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول من (هنا)







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