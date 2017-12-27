وظائف شاغرة بشركة تمرية للحلويات والمعجنات

المواطن - الرياض
أعلنت شركة تمرية للحلويات والمعجنات بالرياض عن توفّر العديد من الوظائف الشاغرة، بشروط على النحو التالي:
أولاً: وظيفة بائع:
– سعودي الجنسية
– العمر من 19 – 26 عاماً
– ثانوية عامة
– يُفضل الخبرة السابقة في مجال المبيعات
– التفرغ التام للوظيفة
– الالتزام وتحمل ضغط العمل
المزايا:
– راتب شهري 4000
– عمولات شهرية حسب المبيعات
– تأمين طبي
– 8 ساعات عمل
– الإجازة يومان
ثانيا: كما أعلنت الشركة عن حاجها إلى موظفي تعبئة وتغليف:
سعودي الجنسية
شهادة ثانوية عامة
العمر من 18-25 عاماً
الجدية في العمل
المزايا:
راتب شهري 4000
تأمين طبي
8 ساعات عمل
الإجازة يومان
ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على : hr@tmreya.com