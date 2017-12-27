وظائف شاغرة بشركة تمرية للحلويات والمعجنات

وظائف شاغرة بشركة تمرية للحلويات والمعجنات

2017/12/27
الساعة 1:21 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة تمرية للحلويات والمعجنات بالرياض عن توفّر العديد من الوظائف الشاغرة، بشروط على النحو التالي:

أولاً: وظيفة بائع:
– سعودي الجنسية
– العمر من 19 – 26 عاماً
– ثانوية عامة
– يُفضل الخبرة السابقة في مجال المبيعات
– التفرغ التام للوظيفة
– الالتزام وتحمل ضغط العمل

المزايا:

– راتب شهري 4000
– عمولات شهرية حسب المبيعات
– تأمين طبي
– 8 ساعات عمل
– الإجازة يومان

ثانيا: كما أعلنت الشركة عن حاجها إلى موظفي تعبئة وتغليف:

سعودي الجنسية
شهادة ثانوية عامة
العمر من 18-25  عاماً
الجدية في العمل

المزايا:

راتب شهري 4000
تأمين طبي
8 ساعات عمل
الإجازة يومان

ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على : hr@tmreya.com


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