وظائف شاغرة بشركة تمرية للحلويات والمعجنات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة تمرية للحلويات والمعجنات بالرياض عن توفّر العديد من الوظائف الشاغرة، بشروط على النحو التالي:

أولاً: وظيفة بائع:

– سعودي الجنسية

– العمر من 19 – 26 عاماً

– ثانوية عامة

– يُفضل الخبرة السابقة في مجال المبيعات

– التفرغ التام للوظيفة

– الالتزام وتحمل ضغط العمل

المزايا:

– راتب شهري 4000

– عمولات شهرية حسب المبيعات

– تأمين طبي

– 8 ساعات عمل

– الإجازة يومان

ثانيا: كما أعلنت الشركة عن حاجها إلى موظفي تعبئة وتغليف:

سعودي الجنسية

شهادة ثانوية عامة

العمر من 18-25 عاماً

الجدية في العمل

المزايا:

راتب شهري 4000

تأمين طبي

8 ساعات عمل

الإجازة يومان

ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على : hr@tmreya.com







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