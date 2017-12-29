وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون في الخبر

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مشرف أول موقع. مهندس حقل- الحفر الموجه. فني ميكانيكي أول. فني أول إلكترونيات. مشرف ثاني موقع. مشغل أول خدمات. فني أول صيانة الأدوات. مشغل أول خدمات- اختبار بئر السطح. مهندس حقل. فني ميكانيكي ثالث. أخصائي التوظيف.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2017م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من هنا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :