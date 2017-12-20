وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل في 3 مدن

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وتبوك.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عمليات الخدمة (الرياض).

– مدير عمليات الخدمة (تبوك).

– مدير عمليات الخدمة (المدينة المنورة).

– مراقب الائتمان (الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 ديسمبر 2017م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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