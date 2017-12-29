وظائف شاغرة للجنسين لدى فروع مجموعة الشلهوب

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت مجموعة شركات الشلهوب التجارية، المتخصصة بمجال التجزئة والتوزيع والتسويق، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عددٍ من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عددٍ من المتاجر التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، وعنيزة، والقطيف.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مستشار أدوات تجميل (عدد 4 وظائف).

مسؤول مبيعات أدوات تجميل (عدد 3 وظائف).

تنفيذي مبيعات (للرجال/ وظيفتين).

تنفيذي مبيعات (عدد 6 وظائف/ للنساء).

مشرف متجر (وظيفتين/ للنساء).

مشرف مبيعات منطقة البيع بالتجزئة (للنساء).

مساعد مبيعات.

عامل المخزن.

مستشار قانوني (وظيفتين).

مدرب ـ أكاديمية التجزئة.

مدرب أول ـ أكاديمية التجزئة.

مساعد مبيعات (للنساء).

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من هنا.







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