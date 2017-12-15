وظائف شاغرة للرجال لدى غرفة الرياض

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للرجال، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، هي: “مؤسسة الديار العتيقة للمقاولات – شركة التيرف السعودية – مؤسسة الناشط للمصاعد – شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة”.

وأوضحت الغرفة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة، باسم:

مسؤول فرع.

حارس أمن.

منسق إداري.

محاسب.

مساعد فني إنتاج.

مشرف عمال.

مهندس مشاريع.

مهندس تخطيط إنتاج.

موظف أمن وسلامة.

مهندس مواقع.

مفتش جودة.

سكرتير.

وبيَّنت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر غرفة الرياض – شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب سابقًا”، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 18 كانون الأول/ديسمبر 2017م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122).







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