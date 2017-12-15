وظائف شاغرة للرجال لدى غرفة الرياض

المواطن ـ خالد الأحمد:
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للرجال، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، هي: “مؤسسة الديار العتيقة للمقاولات – شركة التيرف السعودية – مؤسسة الناشط للمصاعد – شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة”.
وأوضحت الغرفة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة، باسم:
- مسؤول فرع.
- حارس أمن.
- منسق إداري.
- محاسب.
- مساعد فني إنتاج.
- مشرف عمال.
- مهندس مشاريع.
- مهندس تخطيط إنتاج.
- موظف أمن وسلامة.
- مهندس مواقع.
- مفتش جودة.
- سكرتير.
وبيَّنت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر غرفة الرياض – شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب سابقًا”، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 18 كانون الأول/ديسمبر 2017م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.
وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122).