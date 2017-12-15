وظائف شاغرة للرجال لدى غرفة الرياض

وظائف شاغرة للرجال لدى غرفة الرياض

2017/12/15
الساعة 10:53 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للرجال، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، هي: “مؤسسة الديار العتيقة للمقاولات – شركة التيرف السعودية – مؤسسة الناشط للمصاعد – شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة”.

وأوضحت الغرفة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة، باسم:

  • مسؤول فرع.
  • حارس أمن.
  • منسق إداري.
  • محاسب.
  • مساعد فني إنتاج.
  • مشرف عمال.
  • مهندس مشاريع.
  • مهندس تخطيط إنتاج.
  • موظف أمن وسلامة.
  • مهندس مواقع.
  • مفتش جودة.
  • سكرتير.

وبيَّنت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر غرفة الرياض – شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب سابقًا”، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 18 كانون الأول/ديسمبر 2017م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122).


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