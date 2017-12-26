وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين بشركة دافيتا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة دافيتا الدولية لخدمات الرعاية الطبية لمرضى الكلى “DaVita”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع مراكز الشركة في مدينة الرياض، وبعض المدن الآخرئ.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري أمراض الكبد.

– أخصائي التعويضات والفوائد.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 26 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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