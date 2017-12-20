وظائف صحية وفنية لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

المواطن - خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وفنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة المشارق للتجارة والمقاولات، وشركة أساس العالمية المحدودة، وشركة محجوب” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني الإلكترونيات (الهاتف): شهادة الدبلوم في تخصص هندسة اتصالات.

– فني أجهزة الراديو: شهادة الدبلوم في تخصص هندسة اتصالات.

– ممرض موقع عمل: شهادة الدبلوم في تخصصات (التمريض، الصيدلة).

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى الـ30 من الشهر نفسه.

وأوضح، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من (هنا)







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