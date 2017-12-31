وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى مصفاة ساسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف” –عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم فأعلى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف المخزن: شهادة الدبلوم العالي في تخصص ذي الصلة، أو ما يعادلها.

– منسق الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– فني كهربائي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

– منسق السلامة: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2018م

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :