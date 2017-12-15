وظائف نسائية شاغرة بالقطاع الخاص في الرياض

وظائف نسائية شاغرة بالقطاع الخاص في الرياض

2017/12/15
الساعة 10:11 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توفّر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسعوديات، لدى شركتين بالقطاع الخاص، هما: “شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير – مجموعة أباريل شركة ركن الجلديات”.

وذكرت الغرفة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة، باسم:

  • كاشيرة.
  • مشغلة ألعاب.
  • بائعة.
  • خبيرة تجميل.

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 18 كانون الأول/ديسمبر 2017م، ولمدة يومين، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).

ولتقديم طلب التوظيف، يُرجى الدخول من هنا.

 


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