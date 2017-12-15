وظائف نسائية شاغرة بالقطاع الخاص في الرياض

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توفّر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسعوديات، لدى شركتين بالقطاع الخاص، هما: “شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير – مجموعة أباريل شركة ركن الجلديات”.

وذكرت الغرفة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة، باسم:

كاشيرة.

مشغلة ألعاب.

بائعة.

خبيرة تجميل.

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 18 كانون الأول/ديسمبر 2017م، ولمدة يومين، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).

ولتقديم طلب التوظيف، يُرجى الدخول من هنا.







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