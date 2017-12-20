وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة سراكو

المواطن ـ خالد الأحمد

أعلنت شركة سراكو للمقاولات والصيانة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والظهران.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

محاسب أول: درجة البكالوريوس في تخصص التجارة.

مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

مدير مشاريع صيانة المنطقة: درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الكهربائية، أو الميكانيكية).

سكرتير تنفيذي: الدرجة الجامعية في تخصص السكرتارية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول من هنا.







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