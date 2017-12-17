وفاة شخص وإصابة 7 في حادث تصادم شرق القنفذة

المواطن - أحمد العُمري - الطائف

توفي شخص وأصيب سبعة آخرون بإصابات متفاوتة، مساء أمس السبت، إثر حادث تصادم شرق محافظة القنفذة بـ ١٥ كم باتجاه أحد بني زيد.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف تلقت، مساء أمس السبت، عند الساعة السادسة ونصف بلاغاً يقتضي بوجود حادث تصادم به عدة مركبات؛ ما خلف وراءه عدداً من الإصابات وحالة وفاة.

وأضاف الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه أربع فرق إسعافية للموقع.

وأشار الثبيتي إلى أنه عند وصول أول فرقة أفاد الجمهور أن هناك خمس حالات من عائلة واحدة انتقلت عن طريق الجمهور، فيما تبقت بالموقع حالتان متوسطتان بالإضافة إلى وجود حالة وفاة، مؤكداً أنه على ضوء ذلك تم التعامل مع الحالتين المتبقيتين بالموقع وتقديم الخدمة اللازمة ونقلهما إلى مستشفى القنفذة العام.







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