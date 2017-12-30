وقفة احتجاجية أمام سفارة نظام الملالي في باريس

المواطن - متابعة

ينظم أبناء الجالية الإيرانية وجمعياتها وقفة احتجاجية، اليوم السبت، للإعراب عن تضامن الجالية الإيرانية أنصار المقاومة الإيرانية وجميع الأحرار مع مظاهرات أهالي مدينة مشهد وسائر المدن الإيرانية المنتفضة، وذلك أمام سفارة نظام الملالي في باريس بساحة ايينا.

وأكد محمد محدثين، رئيس لجنة شؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تصريح صحفي أمس، “انتفاضة الشعب الإيراني التي قضت اليوم ثاني أيامها، حيث انطلقت يوم أمس من مدينة مشهد شمالي شرقي إيران واتسع نطاقها في مدن شرقي البلاد وشمال شرق البلاد واليوم اجتاحت كل أرجاء إيران.

وخرج المواطنون الغاضبون في مختلف مدن إيران تنديداً بسياسة نظام الملالي إلى الساحات العامة.

وأطلقوا شعارات مناهضة لسياسات طهران التي تسببت في الفقر والغلاء والفساد، ونددوا بعمليات القتل والإعدام وحبس النشطاء السياسيين والمعارضين.

وأضاف محدثين أنها كانت انتفاضة عارمة ستبقى مستمرةً بعزيمة وإرادة الشعب الإيراني وبالجهود الدءوبة للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى إسقاط النظام”.







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