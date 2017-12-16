ولد الشيخ: الحوثي يُرْهِب قادة المؤتمر الشعبي في اليمن في مخالفة للقانون الدولي

المواطن ـ رقية الأحمد:

طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، بوضع حدٍّ للإرهاب والتعنيف الذي يتعرّض له قادة حزب المؤتمر الشعبي العام وأسرهم، في صنعاء.

وأكَّد ولد الشيخ، عبر الحساب الرسمي لبعثة الأمم المتحدة إلى اليمن على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنَّ ما يجري حاليًّا في صنعاء غير مقبول، ومخالف للقانون الدولي.

وبيَّن أنَّه “يجب وضع حد لما يتعرّض له قادة المؤتمر الشعبي العام، والناشطون، وأسرهم، من تعنيفٍ وترهيبٍ”.

يُذكر أنَّ ميليشيات الحوثي الإيرانية، اغتالت رئيس الحزب، رئيس اليمن السابق، علي عبدالله صالح، وتسعى إلى إرهاب قيادات الحزب، وأسرهم، والناشطين؛ بغية إخماد الثورة عليها، بعدما ارتكبت الجريمة التي فضحت حقيقتها في أعينهم.







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