وليمة وحفل تكريم في تركيا لحمير أُحيلت إلى التقاعد

المواطن - متابعة

في واحدة من النوادر، أقامت إحدى البلديات التابعة لولاية ماردين جنوب شرقي تركيا، حفل تكريم بمراسم رسمية لثلاثة حمير تُستخدم في جمع القمامة من الشوارع والأزقة الضيقة، بمناسبة إحالتها إلى التقاعد.

وبحسب جريدة “الشرق الأوسط” نُظّم الاحتفال في قضاء أرتوكولو التابع لولاية ماردين، حيث تستخدم البلدية 40 حماراً لجمع القمامة من الأزقة الضيقة، حيث تنتشر السلالم التي تعوق حركة عربات جمع القمامة.

وعرضت القنوات التركية في نشراتها أخباراً مصورة عن الحفل الذي شهد إذاعة بعض مقطوعات الموسيقى الكلاسيكية العالمية من ألحان موتسارت وبيتهوفن، كما قدم بعض عمال النظافة في البلدية البطيخَ والبرسيمَ للحمير الثلاثة التي أُحيلت إلى التقاعد، تكريماً لها على جهودها معهم.

وقال مدير شؤون النظافة في البلدية قدري طوبارلي: إن البلدية تضطر إلى استخدام الحمير في جمع القمامة بسبب أنّ العديد من الأزقة في القضاء ضيقة وذات سلالم، ما يصعّب جمع القمامة من خلال العربات المخصصة لهذا الغرض.







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