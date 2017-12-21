يعود لـ3.5 مليار سنة.. العثور على أقدم أثر يؤكد الحياة على الأرض

المواطن - متابعة

أكد موقع “ساينس دايلي” أن علماء عثروا في أستراليا على متحجرات تعود لحوالي 3.5 مليار سنة، وتشكل أقدم أثر يؤكد الحياة على الأرض.

ووجد باحثون من جامعتي كاليفورنيا وويسكونسن بصمات كيميائية لـ11 كائنًا جرثوميًّا ينتمون إلى 5 أنواع مختلفة.

وأوضح الأستاذ المحاضر في الجيوكيمياء وعلم الصخور في جامعة ويسكونسن، جون فالي، أنهم وجدوا في أقدم موقع في الكوكب بصمة مورفولوجية وكيميائية في الوقت نفسه.

وتابع: “اكتشفنا أيضًا وجود أصناف مختلفة، فالبعض منها ينتج الميثان والبعض الآخر يستهلكه أو يستخدم الطاقة الشمسية للتمثيل الضوئي”.

وبعض هذه الكائنات الجرثومية المنقرضة اليوم هي سلالة من الكائنات المجهرية أحادية الخلايا ومعدومة النواة.

وكشف البروفسور فالي: “هذا الاكتشاف يثير تساؤلات حول الظروف التي عاشت فيها هذه الكائنات المجهرية، حيث لم يكن هناك أوكسجين على الأرض”.

وأوضح أن تلك الكائنات، التي كان يبلغ عرضها 0.01 ميليمتر، وكانت موجودة على كوكب الأرض قبل 3.5 مليار سنة، “هو مؤشر على أن الحياة بدأت قبل ذلك بكثير”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :