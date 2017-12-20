100 ألف يورو مقابل حرية شقيق ميسي

المواطن - متابعة

كشفت الصحف الأرجنتينية أن ماتياس ميسي، الشقيق الأكبر لنجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، اضطر إلى دفع 100 ألف يورو ككفالة لاستعادة حريته بعد أن كان قيد الإقامة الجبرية لحمله سلاحًا غير مرخص.

وكان الأرجنتيني، البالغ من العمر 35 عامًا، قيد الإقامة الجبرية بمنزله في روزاريو منذ 30 نوفمبر بعد اعتقاله وفي حوزته مسدسًا بدون ترخيص.

وأصبح بإمكان ماتياس الآن التنقل بحرية في بلاده، لكن ليس باستطاعته السفر إلى خارجها، وفقًا للإجراءات التقييدية التي فرضها القضاء.

وفي نهاية نوفمبر، وبعد حادث قارب على نهر بارانا، اكتشفت الشرطة السلاح في حوزة ماتياس الذي سبق له أن ارتكب مخالفة مماثلة، ولهذا السبب تم توقيفه.







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